Венгерский байдарочник Копас стал победителем Европейских игр на дистанции 1000 м

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Венгерский байдарочник Балинт Копас победил на дистанции 1000 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Он преодолел дистанцию за 3 минуты 30,936 секунды. Вторым стал португалец Фернандо Пимента (3.31,048), третьим - белорус Олег Юреня (3.32,291). Россиянин Максим Спесивцев стал шестым (3.35,978).

Копас является бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года.

Сборная Венгрии завоевала четвертую медаль на Европейских играх, в ее активе две золотые и две бронзовые медали. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых наград.

Европейские игры завершатся 30 июня.