Венгерский байдарочник Копас стал победителем Европейских игр на дистанции 1000 м

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Венгерский байдарочник Балинт Копас победил на дистанции 1000 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Он преодолел дистанцию за 3 минуты 30,936 секунды. Вторым стал португалец Фернандо Пимента (3.31,048), третьим - белорус Олег Юреня (3.32,291). Россиянин Максим Спесивцев стал шестым (3.35,978).
Копас является бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года.
Сборная Венгрии завоевала четвертую медаль на Европейских играх, в ее активе две золотые и две бронзовые медали. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых наград.
Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|24
|13
|16
|53
|2
|Белоруссия
|14
|9
|19
|42
|3
|Грузия
|6
|5
|9
|20
|4
|Украина
|5
|8
|6
|19
|5
|Италия
|5
|4
|3
|12
|6
|Франция
|5
|0
|7
|12
|7
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|8
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|9
|Швейцария
|2
|1
|0
|3
|10
|Венгрия
|2
|0
|2
|4
|11
|Словения
|2
|0
|1
|3
|12
|Нидерланды
|1
|6
|2
|9
|13
|Болгария
|1
|5
|4
|10
|14
|Португалия
|1
|5
|4
|10
|15
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|16
|Румыния
|1
|2
|4
|7
|17
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|18
|Испания
|1
|1
|4
|6
|19
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|20
|Армения
|1
|1
|1
|3
|21
|Косово
|1
|1
|1
|3
|22
|Германия
|1
|0
|3
|4
|23
|Турция
|1
|0
|2
|3
|24
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|25
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|26
|Польша
|1
|0
|0
|1
|27
|Азербайджан
|0
|4
|7
|11
|28
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|29
|Греция
|0
|2
|3
|5
|30
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|31
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|32
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|33
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|34
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|35
|Дания
|0
|0
|1
|1