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Европейские игры-2019

Венгерский байдарочник Копас стал победителем Европейских игр на дистанции 1000 м

Россиянин Максим Спесивцев занял шестое место

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Венгерский байдарочник Балинт Копас победил на дистанции 1000 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Он преодолел дистанцию за 3 минуты 30,936 секунды. Вторым стал португалец Фернандо Пимента (3.31,048), третьим - белорус Олег Юреня (3.32,291). Россиянин Максим Спесивцев стал шестым (3.35,978).

Копас является бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года.

Сборная Венгрии завоевала четвертую медаль на Европейских играх, в ее активе две золотые и две бронзовые медали. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых наград.

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия24131653
2Белоруссия1491942
3Грузия65920
4Украина58619
5Италия54312
6Франция50712
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Швейцария2103
10Венгрия2024
11Словения2013
12Нидерланды1629
13Болгария15410
14Португалия15410
15Чехия1247
16Румыния1247
17Великобритания1236
18Испания1146
19Сербия1124
20Армения1113
21Косово1113
22Германия1034
23Турция1023
24Хорватия1012
25Швеция1012
26Польша1001
27Азербайджан04711
28Латвия0325
29Греция0235
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Босния и Герцеговина0101
34Словакия0101
35Дания0011
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