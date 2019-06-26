Михайлов: изменение разметки линии хоккейных ворот может привести к увеличению числа атак

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Решение Федерации хоккея России об изменении разметки линии ворот с сезона-2019/20 может привести к увеличению числа атак. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

"Есть такое выражение - закон есть закон, - сказал Михайлов. - Поэтому скажу, что такое решение необходимо уважать. И готовиться к матчам на площадках с новой разметкой. На первых порах игроки будут обращать на это внимание, но довольно быстро привыкнут".

"В хоккее все меняется: разметка, размер площадок, экипировка. Но я бы не стал сразу ждать большого количества заброшенных шайб. Но количество атак и бросков вполне может стать больше", - добавил двукратный олимпийский чемпион.

На вопрос о том, как он сам переживал изменения в бытность игроком, он привел в пример Суперсерию-1972 против сборной Канады. "Когда мы, сборная СССР, приехали в Канаду, играли там на площадках, к размерам которых мы в данный момент постепенно движемся, - отметил Михайлов. - И те размеры не помешали нам обыграть сборную Канады, составленную из лучших хоккеистов того времени. А приехали мы на свои большие площадки - они уже обыграли нас. Вот и в этом вопросе все будет зависеть от уровня мастерства хоккеистов - чем выше уровень, тем быстрее адаптируются".

ФХР сообщила о внесении изменений 22 июня. В соответствии с принятыми изменениями две линии ворот смещаются на 65 см в сторону ближайшего короткого борта, а четыре круга вбрасывания, расположенные в конечных зонах, смещаются на 55 см в сторону ближайшего короткого борта. Отмечается, что нововведения будут распространяться на все соревнования на территории Российской Федерации.

Кроме того, с сезона-2019/20 на ледовой площадке за каждыми воротами должна быть нанесена разметка в форме трапеции для чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), первенства Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), ВХЛ - Кубка Шелкового пути, чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а также первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.