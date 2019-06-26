Футбольная ассоциация Таиланда готова обсудить с ФИФА заявку на проведение ЧМ в АСЕАН

БАНГКОК, 26 июня. /ТАСС/. Президент Футбольной ассоциации Таиланда Сомьот Пумпунмуанг призвал правительство четко заявить о своих планах по разработке совместной со своими соседями из Юго-Восточной Азии заявки на проведение чемпионата мира 2034 года. Об этом в среду сообщила газета Bangkok Post.

По словам Пумпунмуанга, он предоставил детали процесса, связанного с подачей заявки, представителю правительства королевства. "Теперь дело за правительством [если оно действительно хочет провести чемпионат мира]", - отметил президент ассоциации. "Я слышал, что Индонезия готова [к совместной заявке], но все 10 стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не могут совместно принимать чемпионат мира. Их может быть две или три", - добавил он.

Пумпунмуанга отметил, что если правительство серьезно относится к этому предложению, то он поговорит об этом с руководством Международной федерации футбола (ФИФА).

23 июня премьер-министр королевства Прают Чан-Оча сообщил, что лидеры АСЕАН поддержали общее желание разработать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году.

1 января Таиланд принял председательство в АСЕАН, объединяющей десять стран (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины). Организация представляет собой одну из крупнейших региональных структур с 650-миллионным населением, приближающимся к $3 трлн валовым внутренним продуктом и стремящимся к той же цифре внешнеторговым товарооборотом.