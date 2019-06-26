Аношкин и Литовка завоевали бронзу на Европейских играх в байдарках-двойках на 1000 м

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Россияне Роман Аношкин и Владислав Литовка завоевали бронзовую медаль в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 метров на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Россияне преодолели дистанцию с результатом 3 минуты 19,023 секунды. Победу одержали немецкие байдарочники Макс Хофф и Якоб Шопф (3.18,175). Серебро в активе украинцев Александра Сыромятникова и Олега Кухарика (3.18,865).
Хофф является олимпийским чемпионом (2016) и бронзовым призером Олимпийских игр (2012), шестикратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира. Шопф является чемпионом мира 2018 года. Аношкин является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года и чемпионата мира 2015 года.
Немецкая национальный команда завоевала шестую медаль, в ее активе две золотые и четыре бронзовые медали. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 24 золотые, 14 серебряных и 18 бронзовых наград.
Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|24
|14
|18
|56
|2
|Белоруссия
|15
|9
|19
|43
|3
|Грузия
|6
|5
|9
|20
|4
|Украина
|5
|10
|6
|21
|5
|Италия
|5
|4
|3
|12
|6
|Франция
|5
|0
|7
|12
|7
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|8
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|9
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|10
|Швейцария
|2
|1
|0
|3
|11
|Германия
|2
|0
|4
|6
|12
|Словения
|2
|0
|1
|3
|13
|Польша
|2
|0
|0
|2
|14
|Нидерланды
|1
|6
|2
|9
|15
|Болгария
|1
|5
|4
|10
|15
|Португалия
|1
|5
|4
|10
|17
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|18
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|19
|Испания
|1
|1
|4
|6
|20
|Венгрия
|1
|1
|2
|4
|20
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|22
|Армения
|1
|1
|1
|3
|22
|Косово
|1
|1
|1
|3
|24
|Турция
|1
|0
|2
|3
|25
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|25
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|27
|Азербайджан
|0
|4
|7
|11
|28
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|29
|Греция
|0
|2
|3
|5
|30
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|31
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|32
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|33
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|33
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|35
|Дания
|0
|0
|1
|1