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Европейские игры-2019

Аношкин и Литовка завоевали бронзу на Европейских играх в байдарках-двойках на 1000 м

Победу одержали немецкие байдарочники Макс Хофф и Якоб Шопф, серебро в активе украинцев Александра Сыромятникова и Олега Кухарика
Роман Аношкин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Роман Аношкин
© Станислав Красильников/ТАСС

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Россияне Роман Аношкин и Владислав Литовка завоевали бронзовую медаль в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 метров на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Россияне преодолели дистанцию с результатом 3 минуты 19,023 секунды. Победу одержали немецкие байдарочники Макс Хофф и Якоб Шопф (3.18,175). Серебро в активе украинцев Александра Сыромятникова и Олега Кухарика (3.18,865).

Хофф является олимпийским чемпионом (2016) и бронзовым призером Олимпийских игр (2012), шестикратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира. Шопф является чемпионом мира 2018 года. Аношкин является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года и чемпионата мира 2015 года.

Немецкая национальный команда завоевала шестую медаль, в ее активе две золотые и четыре бронзовые медали. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 24 золотые, 14 серебряных и 18 бронзовых наград.

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия24141856
2Белоруссия1591943
3Грузия65920
4Украина510621
5Италия54312
6Франция50712
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Румыния2248
10Швейцария2103
11Германия2046
12Словения2013
13Польша2002
14Нидерланды1629
15Болгария15410
15Португалия15410
17Чехия1247
18Великобритания1236
19Испания1146
20Венгрия1124
20Сербия1124
22Армения1113
22Косово1113
24Турция1023
25Хорватия1012
25Швеция1012
27Азербайджан04711
28Латвия0325
29Греция0235
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Босния и Герцеговина0101
33Словакия0101
35Дания0011

 

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Европейские игры-2019
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