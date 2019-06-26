Аношкин и Литовка завоевали бронзу на Европейских играх в байдарках-двойках на 1000 м

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Россияне Роман Аношкин и Владислав Литовка завоевали бронзовую медаль в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 метров на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Россияне преодолели дистанцию с результатом 3 минуты 19,023 секунды. Победу одержали немецкие байдарочники Макс Хофф и Якоб Шопф (3.18,175). Серебро в активе украинцев Александра Сыромятникова и Олега Кухарика (3.18,865).

Хофф является олимпийским чемпионом (2016) и бронзовым призером Олимпийских игр (2012), шестикратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира. Шопф является чемпионом мира 2018 года. Аношкин является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года и чемпионата мира 2015 года.

Немецкая национальный команда завоевала шестую медаль, в ее активе две золотые и четыре бронзовые медали. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 24 золотые, 14 серебряных и 18 бронзовых наград.

Европейские игры завершатся 30 июня.