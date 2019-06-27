Учитель Исинбаевой. Тренеру самой знаменитой легкоатлетки мира Евгению Трофимову – 75 лет

"Евгений Васильевич сейчас консультирует многоборцев в Волгограде, делится своим большим тренерским опытом с молодыми коллегами. В общем, наслаждается жизнью", — рассказала ТАСС сама Исинбаева, которая в настоящее время является членом Международного олимпийского комитета. "Я очень хочу поздравить своего любимого тренера с днем рождения, — продолжила его самая известная ученица. — Желаю ему и его супруге, самое главное, крепкого-прекрепкого здоровья. Я всю жизнь буду благодарна за нашу совместную работу, без него я никогда бы не добилась того, что имею".

На эту тему Исинбаева пожелала российским паралимпийцам успешно вернуться в международный спорт

Исинбаева заметила, что ей очень повезло с наставником, потому что он является не только великим тренером и великим психологом, но и очень умным человеком, который стал для нее настоящим другом. "Я очень счастлива, что почти 20 лет мы провели плечо к плечу и достигли таких высот, которые очень сложно покорить другим. Хочу, чтобы он жил долго и счастливо, и я обязательно приеду к нему на день рождения". Сам Трофимов в беседе с корреспондентом ТАСС накануне юбилея сказал, что ему сейчас не до празднований, так как тяжело болеет один из самых близких ему людей, но пообещал дать интервью сразу после того, как ситуация более-менее нормализуется. От Воронина до Исинбаевой Будущий тренер самой известной в мире прыгуньи с шестом в 1966 году окончил Волгоградский институт физкультуры. Получив диплом специалиста, Трофимов долгое время работал инструктором по спорту, а затем тренером в спортивной школе. "Первый набор воспитанников у меня был самый удачный, — признался Трофимов в интервью восьмилетней давности, которое он дал журналисту волгоградского сайта "Город героев". — Вышло два члена сборной России — один из них мастер спорта международного класса, призер Европы Михаил Воронин, второй — Алексей Сургучев. Но по разным причинам они оставили спорт, занялись бизнесом. В списке воспитанников и чемпион России, участник чемпионата мира в Австралии Роман Морозов".

Описание Елена Исинбаева и Евгений Трофимов, 2012 год © EPA/Jens L'Estrade

В ноябре 1997 года к тренеру Трофимову его коллега из спортивной школы, ведущий спортивную гимнастику, привел 15-летнюю Елену Исинбаеву, которая из-за своего высокого роста считалась неперспективной гимнасткой. Как вспоминал позже сам Трофимов, он сразу взял это юное спортивное дарование к себе, хотя его новая ученица даже не знала, что такое шест и как его держать. Меньше чем через год Исинбаева делом доказала, что тренер в ней не ошибся. Летом 1998-го она становится победительницей Всемирных юношеских игр в Москве, показав результат 4,00 м. Другим триумфатором того турнира стал будущий олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м Юрий Борзаковский, сейчас занимающий пост главного тренера сборной России по легкой атлетике. "Трофимов — это настоящий профессионал" "Мне посчастливилось познакомиться с Евгением Васильевичем в 1998 году, когда мы вместе с Леной Исинбаевой выступали на Всемирных юношеских играх, — отметил Борзаковский в беседе с ТАСС. — Когда я завершил карьеру спортсмена, то мы неоднократно встречались с ним на различных тренерских мероприятиях и различных соревнованиях. Трофимов — это настоящий профессионал, которого очень уважают во всем мире. У него есть чему поучиться, я к Евгению Васильевичу отношусь также с большим уважением и восхищением. Пользуясь случаем, хочу поздравить его от всей души с днем рождения и пожелать ему крепкого здоровья и долголетия". Победа на Юношеских играх в Москве доказала, что тренер и его спортсменка находятся на правильном пути. В 1999 году Исинбаева стала победительницей юношеского чемпионата мира, в 2000-м выиграла юниорское мировое первенство, а спустя два года стала второй на взрослом чемпионате Европы. 13 июля 2003 года на Grand Prix Британии в Гейтсхеде Елена установила первый свой мировой рекорд — 4,82 м. Разрыв и воссоединение 2004 год стал триумфальным для ученицы тренера Трофимова. Она одержала победы на двух самых главных турнирах сезона — зимнем чемпионате мира в Будапеште и Олимпийских играх в Пекине. В 2005-м Исинбаева выиграла первый свой взрослый чемпионат мира, а в конце того же года приняла решение расстаться со своим первым тренером и перейти к бывшему наставнику Сергея Бубки Виталию Петрову, который работал в Монако.

Описание Елена Исинбаева и Евгений Трофимов на чемпионате мира по легкой атлетике в "Лужниках", 2013 год © EPA/ROBERT GHEMENT

Уход своей звездной ученицы Трофимов принял очень близко к сердцу. Однако когда Исинбаева после серии неудач (главными из которых были проигрыш на летнем чемпионате мира — 2009 и зимнем мировом первенстве — 2010) в марте 2011 года попросила своего первого тренера продолжить работу с ней, тот постарался забыть все обиды и согласился возобновить сотрудничество. И его результаты не заставили себя долго ждать. В феврале 2012 года на турнире в Стокгольме Исинбаева установила очередной мировой рекорд для закрытых помещений (5,01), а на Олимпиаде-2012 в Лондоне заняла третье место. В следующем году, к радости многочисленных российских болельщиков, собравшихся в "Лужниках", "королева шеста" выиграла домашний чемпионат мира. Сорванный финал В декретный отпуск Исинбаева ушла, будучи признанной лучшей спортсменкой страны 2013 года. Летом 2014-го Елена родила девочку, а в феврале 2015 года объявила о своем намерении вернуться в спорт ради того, чтобы триумфально попрощаться с ним на Олимпиаде-2016 в Бразилии.

Описание Елена Исинбаева и Евгений Трофимов, 2016 год © Дмитрий Рогулин/ТАСС