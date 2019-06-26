РФС утвердил новый формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона-2020/21

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом заседания исполкома РФС, которое проходит в среду в Москве.

С сезона-2020/21 клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. На данный момент одновременно принимать участие в игре могут не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено.

"Исполком утвердил лимит в формате "8+17", - сказал источник.

Впервые лимит на легионеров в высшем дивизионе чемпионата России был принят в 2005 году. Согласно ему, на поле могли одновременно находиться не более пяти игроков без российского паспорта. Однако футболисты, проведшие не менее десяти матчей за свои национальные сборные, легионерами не считались.

9 декабря 2005 года исполком РФС принял решение, что с сезона 2006 года на поле в составе команды одновременно могут находиться не более семи иностранцев. В 2009 году лимит был ужесточен до шести легионеров на поле. 4 июля 2012 года был возвращен лимит по схеме "7+4" (семь иностранцев и четыре россиянина одновременно на поле), а к формату "6+5" исполком РФС вернулся 14 июля 2015 года.