Клуб ФНЛ "Чайка" домашние матчи в сезоне-2019/20 будет проводить на "Ростов-Арене"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чайка" из Ростовской области в новом сезоне домашние матчи будет играть на стадионе "Ростов-Арена". Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

В прошлом сезоне "Чайка" играла на стадионе "Центральный" им. И. П. Чайка в селе Песчанокопское Ростовской области, вмещающем около 2 тыс. зрителей. Вместимость "Ростов-Арены", которая была построена к чемпионату мира по футболу 2018 года, составляет 43 472 зрителя.

"Клуб с радостью сообщает, что основным местом для проведения домашних матчей команды в сезоне-2019/20 стал один из лучших стадионов России - "Ростов-Арена". Данное решение было принято при всесторонней поддержке губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также Министерства спорта Ростовской области, - говорится в сообщении клуба. - Кроме того, мы благодарим представителей ФГУП "Спорт-Инжиниринг", являющегося собственником стадиона, за оперативную реакцию на запрос нашего футбольного клуба".

"К сожалению, на данный момент максимальная загруженность ростовского стадиона "Олимп-2", обеспечивающего тренировочный процесс главной команды ФК "Ростов", ее молодежного состава, а также детско-юношеских команд, не позволяет нашей команде выступать на "Олимпе" в рамках первенства ФНЛ. Мы также выражаем благодарность руководству желто-синих за диалог и поиски компромисса. Уверены, что появление "Чайки" на "Ростов-Арене" станет дополнительной возможностью для донских болельщиков посетить главный стадион области и выразить свою поддержку нашему клубу", - говорится в заявлении.

"Чайка" завоевала право участвовать в ФНЛ в сезоне-2019/20, выиграв чемпионат Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Юг".