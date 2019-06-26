Кремлев призвал в кратчайшие сроки провести реформы в Международной ассоциации бокса

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Исполкому Международной ассоциации бокса (AIBA) нужно как можно скорее провести реформы в организации, чтобы вернуть вид спорта на высокий уровень. Такое мнение высказал генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба Федерации бокса России.

В среду Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Лозанне лишил AIBA признания, однако сохранил боксерский турнир в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики. В настоящее время долги AIBA составляют $16 млн. Олимпийский турнир по боксу и квалификацию к нему МОК проведет без привлечения AIBA.

"Я думаю, после всех решений МОК все члены исполкома AIBA поймут, что нужно объединяться и попрощаться со старым, а все, кто виновен в том, до чего довели AIBA, должны признаться, извиниться перед боксерским сообществом и уйти, - сказал Кремлев. - Задача членов исполкома AIBA - объединится, принять скорейшие реформы и совместно начать все с нуля, чтобы вернуть бокс на высокий уровень".

"Мы уже запустили процесс по созданию всемирного боксерского фонда и принимаем сотни звонков со всего мира от всех, кому бокс небезразличен, со словами, что они ждут того момента, когда можно будет уже начать сотрудничать с фондом, чтобы в том числе погасить долги AIBA. Спасибо всему боксерскому мировому сообществу, что все поддерживают нашу идею с созданием фонда и сохранением олимпийского бокса", - добавил он.