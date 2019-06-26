Колобков: новый лимит на легионеров в РПЛ повысит конкуренцию среди футболистов

В среду проходит заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором, в частности, присутствовал Колобков. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Новый формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) положительно скажется на конкуренции между российскими и зарубежными футболистами. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

"Вопрос лимита обсуждался, повестка была очень большая, - сказал Колобков. - Я был в полном контакте с руководителем федерации, обсуждали этот вопрос еще до заседания исполкома. Будет предложен лимит - восемь легионеров в заявке, я считаю, что это упростит работу тренеров и повысит уровень конкуренции среди игроков". Колобков отметил, что исполком единогласно проголосовал за изменение формата лимита на легионеров.

"С другой стороны, лимит на легионеров нужно оценивать с точки зрения изменения структуры соревнования - появилась молодежная лига, - отметил министр спорта. - Очень важно, что в молодежном чемпионате будут играть только молодые игроки. Мне нравится подход нынешнего руководства. Считаю, что внесение изменений сейчас обоснованно".

С лета 2015 года в чемпионате России действует лимит в формате "6+5" - одновременно участие в игре могут принимать не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не было ограничено.