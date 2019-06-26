Футбольные клубы "Зенит" и "Уфа" поменялись кругами в Российской премьер-лиге

ТАСС, 26 июня. Футбольные клубы "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Уфа" поменялись кругами в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в среду сообщила пресс-служба лиги.

Решение было принято по инициативе уфимской команды в связи с учетом возможных неблагоприятных погодных условий, с которыми может столкнуться команда при проведении домашней встречи. Первый матч между "Уфой" и "Зенитом" должен был пройти в рамках 7-го тура 24 августа в Санкт-Петербурге, а игра второго круга - в 21-м туре в Уфе в начале марта.

В связи с принятыми изменениями матч 7-го круга между командами состоится в Уфе 24 августа. Встреча 21-го тура состоится в Санкт-Петербурге, точная дата определится позднее.

В предыдущем сезоне "Уфа" заняла 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, сохранив прописку в премьер-лиге по итогам двух стыковых матчей с представителем Футбольной национальной лиги "Томью" (дома - 2:0, на выезде - 0:1). В первом туре нового розыгрыша РПЛ "Уфа" в Екатеринбурге сыграет с "Уралом", игра состоится 13 июля.

В сезоне-2018/19 "Зенит" стал чемпионом России. Благодаря этому команда выступит в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. В первом туре РПЛ "Зенит" сыграет с "Тамбовом" дома. Игра пройдет 14 июля.