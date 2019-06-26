Россия будет претендовать на проведение чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подаст заявку на проведение в стране чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

В среду в Москве проходит заседание исполкома РФС, на котором присутствовал Колобков.

"Россия будет претендовать на проведение крупных турниров. Будет рассмотрена заявка на проведение чемпионата мира по пляжному футболу. Я думаю, что это тема для отдельного разговора. Как только этот вопрос будет рассмотрен и согласован, я все расскажу", - сказал Колобков, не уточнив, на проведение турнира какого года будет претендовать Россия.

Сборная России по пляжному футболу является двукратным чемпионом мира (2011, 2013) и бронзовым призером мирового первенства (2015). Также россияне пять раз выигрывали Евролигу (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), трижды становились обладателем Межконтинентального кубка (2011, 2012, 2015), дважды завоевывали золотые медали на Кубке Европы (2010, 2012) и один раз побеждали на Европейских играх (2015).

Чемпионат мира по пляжному футболу 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.