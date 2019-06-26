{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Зенит" в летнее трансферное окно пополнится максимум тремя футболистами

По словам генерального директора клуба Александра Медведева, это будет точечное усиление
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Михаил Разуваев/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Михаил Разуваев/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Максимум три футболиста пополнят состав петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно. Об этом рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба сине-бело-голубых.

На эту тему
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона-2020/21

В среду проходит заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле.

"Мы предполагали такой сценарий, поэтому никаких изменений в нашей трансферной политике делать не будем, - сказал Медведев. - Надеюсь, в ближайшее время мы объявим о тех точечных усилениях, которые мы наметили. Переговоры находятся в завершающей стадии. Мы не собирались делать массовый отток или приток футболистов, я думаю, придут максимум три игрока". 

"Зенит" по итогам прошедшего сезона стал чемпионом России.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
РФС одобрил введение системы видеоассистента рефери с начала нового сезона премьер-лиги
Первая игра Российской премьер-лиги сезона-2019/20 состоится 12 июля
Читать полностью