"Зенит" в летнее трансферное окно пополнится максимум тремя футболистами

В среду проходит заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле.

"Мы предполагали такой сценарий, поэтому никаких изменений в нашей трансферной политике делать не будем, - сказал Медведев. - Надеюсь, в ближайшее время мы объявим о тех точечных усилениях, которые мы наметили. Переговоры находятся в завершающей стадии. Мы не собирались делать массовый отток или приток футболистов, я думаю, придут максимум три игрока".

"Зенит" по итогам прошедшего сезона стал чемпионом России.