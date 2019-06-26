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Футбол в России

Главный тренер "Зенита" Семак заявил, что выступает против любого лимита в премьер-лиге

Ранее исполком РФС принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Петр Ковалев/ТАСС
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что он против любого лимита в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова ТАСС предоставила клубная пресс-служба.

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В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле.

"Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового, - сказал Семак. - Лимит неимоверно раздувает зарплаты российских футболистов и существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение не изменилось. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит "10+15", когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу". 

С 2015 года в чемпионате России действует лимит в формате "6+5" - одновременно участие в игре могут принимать не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено.

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