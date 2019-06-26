Байдарочники Литовка и Аношкин на ЧМ намерены выступить лучше, чем на Европейских играх

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российские байдарочники Владислав Литовка и Роман Аношкин, завоевавшие бронзу Европейских игр в Минске, намерены показать более высокий результат на предстоящем чемпионате мира. Об этом Литовка заявил журналистам в среду.

Литовка и Аношкин стали третьими в заезде байдарок-двоек на дистанции 1000 м. Победу одержали немецкие байдарочники Макс Хофф и Якоб Шопф. Серебро в активе украинцев Александра Сыромятникова и Олега Кухарика.

"Гонкой мы удовлетворены, все прошло хорошо, выложились на сто процентов, так что мы довольны. Есть над чем еще поработать, есть куда стремиться, ведь в августе нас ждет чемпионат мира, - сказал Литовка. - Два месяца упорной работы, будем наращивать обороты и улучшать результат. Мы могли зацепиться за золото или серебро, соперники были рядом, но сложно сказать, чего нам не хватало; изначально немцы были фаворитами и заслуженно победили, они были сильнее".

"В нашей олимпийской дисциплине у всех стран стоит вопрос завоевания лицензий на Игры-2020 в Токио, так что все сборные прислали самые сильные экипажи. Канал хороший, но немного ветрено. Можем сравнить его с Крылатским, единственное - очень сильно гулял ветер, что осложняло гонку. Что касается жары, то нам она, наоборот, нравится больше, нежели холод", - добавил Аношкин.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 21 по 25 августа в венгерском городе Сегед. Европейские игры завершатся 30 июня.