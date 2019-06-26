{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дзюба признан лучшим футболистом сезона в России

В прошедшем сезоне форвард "Зенита" принял участие в 27 матчах Российской премьер-лиги, забив восемь мячей и сделав 10 голевых передач
Артем Дзюба Денис Тырин/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Денис Тырин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан Российским футбольным союзом (РФС) лучшим игроком сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В прошлом сезоне Дзюба принял участие в 27 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), забив восемь мячей и сделав 10 голевых передач, что позволило ему стать лучшим ассистентом чемпионата страны. Также на счету форварда пять мячей и пять голевых передач в девяти играх Лиги Европы. "Зенит" по итогам сезона выиграл чемпионат России и в следующем сезоне примет участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Команда из Санкт-Петербурга сыграет в основной части главного еврокубка впервые с сезона-2015/16.

В сезоне-2017/18 лучшим футболистом был признан нападающий Федор Смолов, выступавший на тот момент за "Краснодар".

Теги
Российский футбол
Футбол в России
РФС одобрил введение системы видеоассистента рефери с начала нового сезона премьер-лиги
Первая игра Российской премьер-лиги сезона-2019/20 состоится 12 июля
Читать полностью