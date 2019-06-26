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Футбол в России

Сергей Семак признан лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза

В прошедшем сезоне "Зенит" под руководством этого специалиста выиграл чемпионат России
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Наставник санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак признан лучшим тренером сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Лучшей командой года в прошедшем сезоне назван "Зенит". В сезоне-2017/18 лучшей командой был признан московский "Локомотив", а тренером года - наставник железнодорожников Юрий Семин.

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Семаку 43 года, он возглавил "Зенит" в мае 2018 года. В прошедшем сезоне "Зенит" под его руководством выиграл чемпионат России. 

В качестве футболиста он становился чемпионом России в составе ЦСКА (2003), казанского "Рубина" (2008, 2009) и "Зенита" (2010, 2011/12). После завершения карьеры Семак вошел в тренерский штаб петербургского клуба, став чемпионом России сезона-2014/15 в качестве помощника главного тренера, когда "Зенит" тренировал португалец Андре Виллаш-Боаш, в 2016-2018 годах Семак тренировал "Уфу".

"Зенит" является пятикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

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