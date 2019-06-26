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Футбол в России

РФС назвал 33 лучших футболистов по итогам сезона-2018/19

Список ежегодно составляется и утверждается исполкомом Российского футбольного союза по итогам сезона
Игорь Акинфеев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Игорь Акинфеев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список 33 лучших футболистов России сезона-2018/19. Список был утвержден на заседании исполкома РФС, которое прошло в среду в Доме футбола в Москве.

  • Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит");
  • правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Сергей Петров ("Краснодар");
  • правые центральные защитники: Бранислав Иванович ("Зенит"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Максим Беляев ("Арсенал");
  • левые центральные защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Урош Спаич ("Краснодар");
  • левые защитники: Юрий Жирков ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Рубин"), Кристиан Рамирес ("Краснодар");
  • опорные полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев ("Зенит");
  • правые полузащитники: Вандерсон ("Краснодар"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов");
  • центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Вильмар Барриос ("Зенит");
  • левые полузащитники: Виктор Классон ("Краснодар"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Резиуан Мирзов ("Арсенал");
  • правые нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун ("Зенит"), Лука Джорджевич ("Арсенал);
  • левые нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив"), Зе Луиш ("Спартак").

Список ежегодно составляется и утверждается исполкомом РФС по итогам сезона. Он представляет собой три символических состава из футболистов, распределенных по игровым позициям.

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