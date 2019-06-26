Гречанка Коракаки одержала победу на Европейских играх в стрельбе из пистолета с 25 м

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Анна Коракаки из Греции завоевала золотую медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м на Европейских играх. Турнир проходит в Минске.

Она набрала 38 очков. Второй стала швейцарка Хайди Детхельм Гербер (37), третьей - болгарка Антуанетта Бонева (31). Россиянка Виталина Бацарашкина стала четвертой (27). Соревнования по стрельбе среди женщин начались позднее из-за поломки компьютерной системы.

В данном виде программы разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2020 года. Российские стрелки завоевали олимпийскую лицензию в этом виде программы на чемпионате мира 2018 года.

Коракаки на Олимпиаде 2016 года завоевала золото и бронзу, также она является чемпионкой мира (2018).

Ранее на Европейских играх Бацарашкина завоевала золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных командах с Артемом Черноусовым. Бацарашкина и Черноусов являются чемпионами мира в миксте (2018). Бацарашкина также является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.

В активе сборной Греции на данный момент одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 24 золотые, 14 серебряных и 19 бронзовых наград. Европейские игры завершатся 30 июня.