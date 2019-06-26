Гречанка Коракаки одержала победу на Европейских играх в стрельбе из пистолета с 25 м

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Анна Коракаки из Греции завоевала золотую медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м на Европейских играх. Турнир проходит в Минске.
Она набрала 38 очков. Второй стала швейцарка Хайди Детхельм Гербер (37), третьей - болгарка Антуанетта Бонева (31). Россиянка Виталина Бацарашкина стала четвертой (27). Соревнования по стрельбе среди женщин начались позднее из-за поломки компьютерной системы.
В данном виде программы разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2020 года. Российские стрелки завоевали олимпийскую лицензию в этом виде программы на чемпионате мира 2018 года.
Коракаки на Олимпиаде 2016 года завоевала золото и бронзу, также она является чемпионкой мира (2018).
Ранее на Европейских играх Бацарашкина завоевала золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных командах с Артемом Черноусовым. Бацарашкина и Черноусов являются чемпионами мира в миксте (2018). Бацарашкина также является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.
В активе сборной Греции на данный момент одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 24 золотые, 14 серебряных и 19 бронзовых наград. Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|24
|14
|19
|57
|2
|Белоруссия
|15
|9
|19
|43
|3
|Грузия
|6
|5
|9
|20
|4
|Украина
|5
|10
|6
|21
|5
|Италия
|5
|4
|3
|12
|6
|Франция
|5
|0
|7
|12
|7
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|8
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|9
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|10
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|11
|Германия
|2
|0
|4
|6
|12
|Словения
|2
|0
|1
|3
|13
|Польша
|2
|0
|0
|2
|14
|Нидерланды
|1
|6
|2
|9
|15
|Болгария
|1
|5
|5
|11
|16
|Португалия
|1
|5
|4
|10
|17
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|18
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|18
|Греция
|1
|2
|3
|6
|20
|Испания
|1
|1
|4
|6
|21
|Венгрия
|1
|1
|2
|4
|21
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|23
|Армения
|1
|1
|1
|3
|23
|Косово
|1
|1
|1
|3
|25
|Турция
|1
|0
|2
|3
|26
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|26
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|28
|Азербайджан
|0
|4
|7
|11
|29
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|30
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|31
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|32
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|33
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|33
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|35
|Дания
|0
|0
|1
|1