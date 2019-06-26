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Европейские игры-2019

Гречанка Коракаки одержала победу на Европейских играх в стрельбе из пистолета с 25 м

Второй стала швейцарка Хайди Детхельм Гербер, бронза досталась болгарке Антуанетте Боневой

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Анна Коракаки из Греции завоевала золотую медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м на Европейских играх. Турнир проходит в Минске.

Она набрала 38 очков. Второй стала швейцарка Хайди Детхельм Гербер (37), третьей - болгарка Антуанетта Бонева (31). Россиянка Виталина Бацарашкина стала четвертой (27). Соревнования по стрельбе среди женщин начались позднее из-за поломки компьютерной системы.

В данном виде программы разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2020 года. Российские стрелки завоевали олимпийскую лицензию в этом виде программы на чемпионате мира 2018 года.
Коракаки на Олимпиаде 2016 года завоевала золото и бронзу, также она является чемпионкой мира (2018).

Ранее на Европейских играх Бацарашкина завоевала золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных командах с Артемом Черноусовым. Бацарашкина и Черноусов являются чемпионами мира в миксте (2018). Бацарашкина также является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.

В активе сборной Греции на данный момент одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 24 золотые, 14 серебряных и 19 бронзовых наград. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия24141957
2Белоруссия1591943
3Грузия65920
4Украина510621
5Италия54312
6Франция50712
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Румыния2248
10Швейцария2204
11Германия2046
12Словения2013
13Польша2002
14Нидерланды1629
15Болгария15511
16Португалия15410
17Чехия1247
18Великобритания1236
18Греция1236
20Испания1146
21Венгрия1124
21Сербия1124
23Армения1113
23Косово1113
25Турция1023
26Хорватия1012
26Швеция1012
28Азербайджан04711
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Босния и Герцеговина0101
33Словакия0101
35Дания0011

 

 

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