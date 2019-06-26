Черчесов получил награду РФС за вклад в развитие футбола

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил награду Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие футбола по итогам сезона-2018/19. Лауреаты были названы по итогам заседания исполкома РФС, прошедшего в среду в Москве.

Черчесову 55 лет, он возглавляет национальную команду с 2016 года. Под его руководством сборная на домашнем чемпионате мира в 2018 году добилась лучшего результата в новейшей истории - вышла в четвертьфинал, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.