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Черчесов получил награду РФС за вклад в развитие футбола

Под руководством тренера национальная команда России на домашнем чемпионате мира вышла в 1/4 финала турнира
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил награду Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие футбола по итогам сезона-2018/19. Лауреаты были названы по итогам заседания исполкома РФС, прошедшего в среду в Москве.

Черчесову 55 лет, он возглавляет национальную команду с 2016 года. Под его руководством сборная на домашнем чемпионате мира в 2018 году добилась лучшего результата в новейшей истории - вышла в четвертьфинал, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.

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