Гинер считает, что новый лимит не повысит качество приезжающих иностранных футболистов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Новый формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) не будет способствовать повышению качества приезжающих иностранных футболистов. Такое мнение журналистам в среду высказал член исполкома Российского футбольного союза (РФС), президент столичного ЦСКА Евгений Гинер.
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В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. С лета 2015 года в чемпионате России действует лимит в формате "6+5" - одновременно участие в игре могут принимать не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено.
"Выработана самая удобная и лучшая схема, насколько я знаю, в мире лимита на легионеров не существует, может, на Украине или в Китае он еще есть. Дальше будем двигаться в направлении отмены, - сказал Гинер. - Думаю, что конкуренция должна быть, и российский паспорт не должен давать приоритета ни в финансовом, ни в трансферном плане. Этот лимит не повысит качества приезжающих иностранцев".