Шалимов: новый формат лимита на легионеров в РПЛ повысит качество иностранных футболистов

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. С новым форматом лимита на легионеров в чемпионате России увеличится число высококвалифицированных иностранных футболистов и уменьшится общее количество зарубежных игроков в командах. Такое мнение ТАСС в среду по телефону высказал бывший футболист сборной России, бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов.

В среду прошло заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, на исполкоме было принято решение об изменении формата лимита на легионеров с сезона-2020/21. Клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. На данный момент одновременно принимать участие в игре могут не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено.

"Это в основном будет касаться наших ведущих команд, у клубов, которые идут ниже в таблице, всегда было немного иностранцев, - сказал Шалимов. - Я вижу плюс в том, что в командах не будет по 10-12 иностранцев, половина из которых не играла в составе, а просто сидела на лавке. С новым лимитом общее количество зарубежных футболистов уменьшится, а их качество улучшится".

Также специалист предположил, что следующим шагом станет отмена лимита на легионеров в чемпионате России. "Возможно, это шаг к отмене. Это решение, на мой взгляд, будет в пользу клубов, я думаю, что все-таки сборная России заинтересована в лимите. Сегодняшнее решение получилось правильным - для сборной оставили лимит, но появились и плюсы для клубов", - отметил Шалимов.