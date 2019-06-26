Вратарь "Краснодара" Сафонов назван лучшим молодым игроком сезона по версии РФС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вратарь "Краснодара" 20-летний Матвей Сафонов стал лауреатом премии "Надежда", которая вручается лучшему молодому игроку сезона по версии Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В прошлом сезоне голкипер принял участие в 14 матчах чемпионата России, пропустив восемь голов и восемь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Сафонов является воспитанником академии "Краснодара", за основную команду он дебютировал в сезоне-2017/18. За молодежную сборную России он провел три матча, два из которых отстоял "на ноль".

По итогам сезона-2017/18 лучшим молодым игроком по версии РФС был признан полузащитник Александр Головин, выступавший в то время за московский ЦСКА.