{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Вратарь "Краснодара" Сафонов назван лучшим молодым игроком сезона по версии РФС

В прошлом сезоне голкипер принял участие в 14 матчах РПЛ, пропустив восемь голов и восемь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности
Матвей Сафонов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Матвей Сафонов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вратарь "Краснодара" 20-летний Матвей Сафонов стал лауреатом премии "Надежда", которая вручается лучшему молодому игроку сезона по версии Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На эту тему
Дзюба признан лучшим футболистом сезона в России

В прошлом сезоне голкипер принял участие в 14 матчах чемпионата России, пропустив восемь голов и восемь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Сафонов является воспитанником академии "Краснодара", за основную команду он дебютировал в сезоне-2017/18. За молодежную сборную России он провел три матча, два из которых отстоял "на ноль".

По итогам сезона-2017/18 лучшим молодым игроком по версии РФС был признан полузащитник Александр Головин, выступавший в то время за московский ЦСКА.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
РФС одобрил введение системы видеоассистента рефери с начала нового сезона премьер-лиги
Первая игра Российской премьер-лиги сезона-2019/20 состоится 12 июля
Читать полностью