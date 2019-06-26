Гинер назвал вариантом расширения РПЛ приглашение команд из Белоруссии или Казахстана

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Число команд - участниц Российской премьер-лиги (РПЛ) можно увеличить за счет приглашения состоятельных клубов из Белоруссии, Казахстана или Армении. Такое мнение в разговоре с журналистами после заседания исполкома Российского футбольного союза высказал президент ЦСКА Евгений Гинер.

Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21. Это решение должно быть утверждено исполкомом РФС после анализа последствий расширения рабочей группой.

"Мое мнение - расширять лигу надо обязательно, мы играем очень мало матчей, - сказал Гинер. - Может быть, пригласить состоятельный белорусский, казахстанской или армянский клуб. Как играют клубы из Уэльса в Английской премьер-лиге. Это состоятельные клубы".

Гинер сообщил, что РПЛ готова принять крымский клуб, если он будет конкурентоспособен. "Если в Крыму создадут состоятельный нормальный клуб, который будет конкурировать с российскими командами верхней части таблицы, то мы с удовольствием его возьмем в премьер-лигу", - отметил он.

"Я согласен, что если поднять два клуба из второго дивизиона, то начнется непонятно что. Нужны клубы, где есть частные хозяева, а не какие-то бюджетные клубы подтягивать. Чтобы расширять лигу, должны быть конкурентные клубы", - заключил Гинер.

Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За историю чемпионата России было четыре сезона, когда в турнире принимали участие не 16 команд: в 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, а в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.