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Футбол в России

Гинер назвал вариантом расширения РПЛ приглашение команд из Белоруссии или Казахстана

Ранее общее собрание клубов РПЛ рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21
Президент ЦСКА Евгений Гинер Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ЦСКА Евгений Гинер
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Число команд - участниц Российской премьер-лиги (РПЛ) можно увеличить за счет приглашения состоятельных клубов из Белоруссии, Казахстана или Армении. Такое мнение в разговоре с журналистами после заседания исполкома Российского футбольного союза высказал президент ЦСКА Евгений Гинер.

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Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21. Это решение должно быть утверждено исполкомом РФС после анализа последствий расширения рабочей группой.

"Мое мнение - расширять лигу надо обязательно, мы играем очень мало матчей, - сказал Гинер. - Может быть, пригласить состоятельный белорусский, казахстанской или армянский клуб. Как играют клубы из Уэльса в Английской премьер-лиге. Это состоятельные клубы".

Гинер сообщил, что РПЛ готова принять крымский клуб, если он будет конкурентоспособен. "Если в Крыму создадут состоятельный нормальный клуб, который будет конкурировать с российскими командами верхней части таблицы, то мы с удовольствием его возьмем в премьер-лигу", - отметил он.

"Я согласен, что если поднять два клуба из второго дивизиона, то начнется непонятно что. Нужны клубы, где есть частные хозяева, а не какие-то бюджетные клубы подтягивать. Чтобы расширять лигу, должны быть конкурентные клубы", - заключил Гинер.

Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За историю чемпионата России было четыре сезона, когда в турнире принимали участие не 16 команд: в 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, а в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.

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