Гинер: двухматчевые противостояния в Кубке России по футболу нужно ввести с 1/8 финала

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Противостояния из двух матчей в Кубке России по футболу необходимо ввести со стадии 1/8 финала. Такое мнение журналистам в среду высказал член исполкома Российского футбольного союза (РФС), президент столичного ЦСКА Евгений Гинер.

29 июля прошлого года на заседании исполкома РФС был утвержден новый формат проведения Кубка России, согласно которому, четвертьфиналы и полуфиналы турнира состоят из двух матчей (дома и в гостях). Ранее во всех раундах кубка страны команды проводили одну встречу.

"Мы будем разговаривать на следующем исполкоме, чтобы с 1/8 финала играть Кубок России из двух матчей. Уровень трофея надо поднимать, у нас кубок обезличивается. Когда две игры, никто не будет посылать в условный Хабаровск молодежь", - сказал Гинер.

Победителем Кубка России сезона-2018/19 стал московский "Локомотив".