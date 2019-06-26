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Футбол в России

РФС одобрил введение системы видеоассистента рефери с начала нового сезона премьер-лиги

Первая игра Российской премьер-лиги сезона-2019/20 состоится 12 июля
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Система видеоассистента рефери (VAR) будет введена с первого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после заседания исполкома организации.

В понедельник пресс-служба ПАО "Ростелеком" сообщила ТАСС о готовности к внедрению VAR с начала нового сезона чемпионата страны. Первая игра Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 состоится 12 июля - тульский "Арсенал" на своем поле встретится с московским "Динамо".

"По VAR вопрос не обсуждали, решение принято. В следующем сезоне ставим задачу использовать систему уже с первого тура, - сказал Дюков. - Может, не на всех матчах, но решение принято. Что касается выбора подрядчика, то работа продолжается".

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