Гинер: Усманов помог ЦСКА в оформлении трансфера футболиста Влашича

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский миллиардер Алишер Уманов, являющийся бизнес-партнером основного акционера английского футбольного клуба "Эвертон" Фархада Мошири, помог ЦСКА в оформлении трансфера хорватского полузащитника Николы Влашича. Об этом журналистам в среду рассказал президент армейцев Евгений Гинер.

В сезоне-2018/19 ЦСКА арендовал у "Эвертона" Влашича сроком на один год без права выкупа. 19 июня российский клуб объявил о подписании полноценного соглашения с хорватским футболистом, которое рассчитано до лета 2024 года.

"У нас дружеские отношения с "Эвертоном", его хозяин тепло к нам относится и дал особые условия, - сказал Гинер. - Алишер Усманов очень помог. Я хозяина "Эвертона" знаю через Алишера Бурхановича, втроем общались. Алишер Бурханович - очень близкий мне человек, всегда помогает, здесь он тоже помог словом".

Всего 21-летний Влашич в прошедшем сезоне провел за ЦСКА 31 матч (Российская премьер-лига - 25, Лига чемпионов - 6), забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

Марио Фернандес не уйдет из ЦСКА

Также президент ЦСКА высказался о слухах о возможной продаже защитника Марио Фернандеса. По неофициальной информации, на бразильца с российским паспортом среди прочих претендовал испанский "Атлетико".