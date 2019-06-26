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Футбол в России

Гинер: ЦСКА поборется за чемпионство и выход в плей-офф Лиги Европы в сезоне-2019/20

Армейцы начнут выступление в еврокубке с группового этапа

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА будут бороться за победу в чемпионате России и выход в стадию плей-офф Лиги Европы в сезоне-2019/20. Об этом в среду журналистам сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер.

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По итогам завершившегося чемпионата России ЦСКА занял четвертое место, завоевав право сыграть в сезоне-2019/20 на групповом этапе Лиги Европы. В прошлом сезоне московский клуб выступал в групповой стадии Лиги чемпионов, где армейцы дважды обыграли испанский "Реал" (1:0, 3:0), но заняли последнее место в группе.

"Задачи у ЦСКА всегда одни и те же - завоевать чемпионство, в еврокубках - выйти в плей-офф. В том сезоне команда была совсем молодая, сказалась неопытность. Ребята играли хорошо, сейчас я считаю, что они поднабрались опыта, дальше сделаем хорошую команду. Вообще задача ЦСКА - выйти в полуфинал Лиги чемпионов, у нас еще подрастают свои очень хорошие ребята", - сказал Гинер.

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