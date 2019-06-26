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Летние олимпийские виды спорта

Женский гандбольный клуб ЦСКА представлен в ТАСС

Задачей команды в предстоящем сезоне станет борьба за медали Суперлиги

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Женский профессиональный гандбольный клуб ЦСКА представлен в пресс-центре ТАСС в Москве. Клуб начнет выступление в российской Суперлиге с сезона-2019/20.

Задачей клуба в предстоящем сезоне станет борьба за медали Суперлиги, а в дальнейшем - попадание в "Финал четырех" Лиги чемпионов.

О создании женского клуба ЦСКА было объявлено 20 июня. Главным тренером команды стал датчанин Ян Лесли, капитаном - олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева.

Благодаря созданию гандбольного клуба ЦСКА число участников женской Суперлиги в сезоне-2019/20 увеличится до 12 команд.

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