МОК не исключает, что вместо AIBA будет создана другая боксерская федерация

В среду МОК на сессии в Лозанне лишил AIBA признания, однако сохранил боксерский турнир в программе Игр в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

"Наиболее важным решением я считаю принятие новой конституции AIBA, которая бы всеми уважалась, - сказал Лалович. - Возможно ли, что национальные федерации создадут новую международную федерацию? Такая возможность тоже существует, но тогда им потребуется еще больше времени, я не уверен, что они успеют к следующим Олимпийским играм в 2024 году. Если они не отреагируют сейчас, то после уже будет поздно".

Лалович ранее заявил, что долги AIBA в связи с лишением членства в МОК могут возрасти до $30 млн, сейчас эта сумма в два раза меньше. "Может ли она стать банкротом? В такой ситуации это тоже возможно, но выправить ситуацию возможно. Для этого необходимо начать с принятия новой конституции", - отметил он.

Восстановить свои права AIBA сможет только после Олимпийских игр в Токио, которые пройдут летом следующего года. Организацией боксерского турнира будет заниматься сам МОК. Для этого была создана специальная целевая группа под председательством члена МОК и президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Группа уже представила проект соревновательной программы боксерского турнира.