МОК не исключает, что вместо AIBA будет создана другая боксерская федерация

ЛОЗАННА /Швейцария/, 26 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает, что вместо Международной ассоциации бокса (AIBA) будет создана другая организация, объединяющая национальные федерации. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома МОК Ненад Лалович, который руководит группой, отслеживавшей процесс реформирования AIBA.
В среду МОК на сессии в Лозанне лишил AIBA признания, однако сохранил боксерский турнир в программе Игр в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.
"Наиболее важным решением я считаю принятие новой конституции AIBA, которая бы всеми уважалась, - сказал Лалович. - Возможно ли, что национальные федерации создадут новую международную федерацию? Такая возможность тоже существует, но тогда им потребуется еще больше времени, я не уверен, что они успеют к следующим Олимпийским играм в 2024 году. Если они не отреагируют сейчас, то после уже будет поздно".
Лалович ранее заявил, что долги AIBA в связи с лишением членства в МОК могут возрасти до $30 млн, сейчас эта сумма в два раза меньше. "Может ли она стать банкротом? В такой ситуации это тоже возможно, но выправить ситуацию возможно. Для этого необходимо начать с принятия новой конституции", - отметил он.
Восстановить свои права AIBA сможет только после Олимпийских игр в Токио, которые пройдут летом следующего года. Организацией боксерского турнира будет заниматься сам МОК. Для этого была создана специальная целевая группа под председательством члена МОК и президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Группа уже представила проект соревновательной программы боксерского турнира.