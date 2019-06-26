Российская лучница Авдеева завоевала серебряную медаль на Европейских играх

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Россиянка Наталья Авдеева завоевала серебряную медаль в стрельбе из блочного лука на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальном матче в перестрелке она уступила представительнице Словении Тойе Эллисон. Бронзовую медаль завоевала француженка Софи Додемонт.

30-летняя Авдеева является чемпионкой мира этого года, победительницей Кубка мира 2018 года. 25-летняя Элиссон является чемпионкой мира, серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. 45-летняя Додемонт имеет в своем активе бронзовую медаль Олимпиады 2008 года, также она становилась третьей на чемпионате мира - 2013.

В активе сборной Словении три золотых и одна бронзовая медаль. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, на счету которой 25 золотые, 15 серебряных и 19 бронзовых наград.

Европейские игры завершатся 30 июня.