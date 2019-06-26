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Европейские игры-2019
Обновлено 

Российская лучница Авдеева завоевала серебряную медаль на Европейских играх

В финальном матче в перестрелке спортсменка уступила представительнице Словении Тойе Эллисон
Наталья Авдеева Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Наталья Авдеева
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Россиянка Наталья Авдеева завоевала серебряную медаль в стрельбе из блочного лука на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальном матче в перестрелке она уступила представительнице Словении Тойе Эллисон. Бронзовую медаль завоевала француженка Софи Додемонт.

30-летняя Авдеева является чемпионкой мира этого года, победительницей Кубка мира 2018 года. 25-летняя Элиссон является чемпионкой мира, серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. 45-летняя Додемонт имеет в своем активе бронзовую медаль Олимпиады 2008 года, также она становилась третьей на чемпионате мира - 2013.

В активе сборной Словении три золотых и одна бронзовая медаль. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, на счету которой 25 золотые, 15 серебряных и 19 бронзовых наград.

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия25151959
2Белоруссия15101944
3Грузия65920
4Украина510621
5Италия54312
6Франция50813
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Словения3014
10Румыния2248
11Швейцария2204
12Германия2046
13Польша2002
14Нидерланды1629
15Болгария15511
16Португалия15410
17Чехия1247
18Великобритания1236
18Греция1236
20Испания1146
21Венгрия1135
21Сербия1124
23Армения1113
23Косово1113
25Турция1023
26Хорватия1012
26Швеция1012
28Азербайджан04711
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Босния и Герцеговина0101
33Словакия0101
35Дания0011

 

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