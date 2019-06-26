Карпин: новый лимит на легионеров поможет тренерам клубов РПЛ избежать ошибок

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 26 июня. /ТАСС/. Благодаря новому лимиту на легионеров тренеры клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) не ошибутся во время матча с количеством иностранных футболистов. Такое мнение на пресс-конференции, посвященной началу Кубка Париматч Премьер, высказал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом ограничения по числу легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле, не будет. С лета 2015 года в премьер-лиге действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.

"Посмотрим, как это будет. Есть плюсы и минусы. Что касается плюсов, то я теперь не смогу ошибиться и выпустить во время игры больше иностранцев, чем следует", - сказал Карпин.