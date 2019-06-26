Дюков: РФС нужно создать подразделение для расследования договорных матчей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо создать подразделение, которое будет заниматься расследованием договорных матчей. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации заявил ее президент Александр Дюков.

Пять человек отстранены от футбола по делу о договорном матче в ПФЛ

Миллионы за проигрыш. Пять человек отстранены от футбола по делу о договорном матче в ПФЛ

7 июня Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запретил генеральному директору клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Урожай" Дмитрию Градиленко заниматься любой футбольной деятельностью в течение одного года. 13 мая после встречи "Чайки" и "Черноморца" (3:1) Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее газета "Спорт день за днем" сообщила со ссылкой на источник, что "Урожай" финансово мотивировал игроков "Черноморца", чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители "Чайки" "перебили" сумму "Урожая", подкупив несколько игроков "Черноморца".

Также на три года были отстранены игроки "Черноморца" Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин, а главный тренер команды Хазрет Дышеков - на один.

"Решения были вынесены, вы их знаете, - сказал Дюков. - Что касается расследования, то оно продолжается, как нами, так и правоохранительными органами. Возможно, за спортивными санкциями, которые уже были вынесены, последуют новые. Но надо дождаться окончания расследования, пока это все абстрактные обсуждения".

"У нас есть идея создать подразделение в РФС, которое будет заниматься расследованием подобного рода случаев, - отметил президент РФС. - У нас будут сотрудники, чьей задачей будет выполнять контроль и проводить расследования. Необходимость в создании данного подразделения есть".