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Минобороны будет содействовать развитию гандбольного ЦСКА

О создании нового гандбольного клуба было объявлено 20 июня
Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство обороны будет способствовать развитию женского гандбольного клуба ЦСКА. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Ранее гандбольный ЦСКА был представлен в ТАСС.

"Легендарный ЦСКА всегда являлся командой победителей, - сказал Иванов. - Уверен, что новый новый клуб будет радовать болельщиков. Буду оказывать максимальное содействие развитию тренировочной и соревновательной базы, а также популяризации гандбола".

О создании ЦСКА было объявлено 20 июня. Главным тренером команды стал Ян Лесли, капитаном команды - олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева.

Благодаря созданию гандбольного клуба ЦСКА число участников женской Суперлиги в сезоне-2019/20 увеличится до 12 команд.

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