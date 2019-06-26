Минобороны будет содействовать развитию гандбольного ЦСКА

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство обороны будет способствовать развитию женского гандбольного клуба ЦСКА. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Ранее гандбольный ЦСКА был представлен в ТАСС.

"Легендарный ЦСКА всегда являлся командой победителей, - сказал Иванов. - Уверен, что новый новый клуб будет радовать болельщиков. Буду оказывать максимальное содействие развитию тренировочной и соревновательной базы, а также популяризации гандбола".

О создании ЦСКА было объявлено 20 июня. Главным тренером команды стал Ян Лесли, капитаном команды - олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева.

Благодаря созданию гандбольного клуба ЦСКА число участников женской Суперлиги в сезоне-2019/20 увеличится до 12 команд.