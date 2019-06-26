РФС ждет ответа Минкомсвязи РФ по предложению о внедрении Fan ID

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ожидает ответа Минкомсвязи РФ на предложение организации ввести паспорт болельщика (Fan ID) на некоторые матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России. Об этом журналистам в среду заявил президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации.

В феврале Минспорт разработал проект концепции применения Fan ID на матчах чемпионата и Олимп - Кубка России, планировалось, что Fan ID будет внедрен с 1 июля.

"Есть решение правительства применять Fan ID на некоторых матчах Кубка России и РПЛ. Это решение будет распространено и на другие массовые мероприятия, как я понимаю. А дальше все будет зависеть от того, каким будет Fan ID", - сказал Дюков.

"Что касается РФС, то мы будем делать все, чтобы новые неудобства были минимальны или отсутствовали вовсе, а плюсы при переходе на Fan ID были значительны. Сейчас мы ждем решение Минкомсвязи на наше предложение по паспортам, давайте его дождемся", - добавил глава РФС.

Fan ID - нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. Планируется, что Fan ID будет использоваться на матчах чемпионата Европы 2020 года, которые пройдут в Петербурге.