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Летние олимпийские виды спорта

Дмитриева: задачей гандбольного ЦСКА будет борьба за медали чемпионата России

О создании клуба было объявлено 20 июня
Дарья Дмитриева Николай Галкин/ТАСС
Описание
Дарья Дмитриева
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Новый женский гандбольный клуб ЦСКА будет бороться за медали чемпионата России. Об этом рассказала капитан команды Дарья Дмитриева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации клуба.

"Задачи будут высокие, тем более мы собрали хороший состав. Думаю, наша главная задача - быть в медалях, навязать борьбу клубу "Ростов-Дон". Команда новая, нужно будет притереться друг к другу, сыгрываться. Я в первый раз работаю с иностранным тренером, пока особо не общались, но все отлично", - сказала Дмитриева.

О создании женского клуба ЦСКА было объявлено 20 июня. Главным тренером команды стал датчанин Ян Лесли, капитаном - олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева.

Благодаря созданию ЦСКА число участников женской Суперлиги в сезоне-2019/20 увеличится до 12 команд.

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Летние олимпийские виды спорта
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