WADA прогнозирует открытие свыше ста допинговых дел в отношении российских спортсменов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 26 июня. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассчитывает, что по итогам проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории в отношении российских спортсменов будет открыто более ста дел. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил президент WADA Крейг Риди.

В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации. В апреле организация также забрала 2,2 тыс. проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период.

"Используя данные и пробы, группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, приведя веские доводы. Мы надеемся, что это приведет к открытию более ста дел по итогам первой волны проверки", - сказал Риди.

Предоставление доступа к базе данных московской лаборатории и пробам являлось ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года.

18 июня WADA передало большую часть данных допинг-проб московской лаборатории Независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Пакет данных содержит 110 тыс. файлов, а также включает все исходные необработанные данные, полученные в результате анализа проб. Проверка этих данных является условием восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).