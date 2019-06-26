Акинфеев и Газзаев войдут в попечительский совет гандбольного ЦСКА

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Голкипер футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший главный тренер клуба Валерий Газзаев войдут в попечительский совет женского гандбольного ЦСКА. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

О создании клуба было объявлено в июне. Главным тренером команды назначен Ян Лесли, капитаном команды - олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева.

"Есть договоренность с Игорем Акинфеевым, Валерием Газзаевым о вхождении в попечительский совет клуба", - заявил Шишкарев.