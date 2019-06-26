Голодец провела заседание координационного совета по проведению ЧЕ-2020 по футболу

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заседание координационного совета по проведению матчей футбольного чемпионата Европы 2020 года в России прошло в среду под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец. Об этом сообщает официальный сайт правительства РФ.

В ходе заседания с докладами выступили заместитель министра спорта РФ Павел Новиков, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

"Мы принимаем четыре матча. Мы должны сделать всю зону доступной, показать страну так же, как мы показали ее на чемпионате мира по футболу. Перед нами стоит задача сделать большой спортивный праздник, который окажет влияние не только на дальнейшее развитие футбола, но и на развитие туризма в России, поэтому очень внимательно надо продумать систему "близкого" туризма в те дни, когда будут прибывать гости, мы должны скоординировать работу всех министерств и ведомств", - сказала Голодец.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.