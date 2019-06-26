Возможность приглашения команд из Белоруссии и Казахстана в РПЛ поддержали в Госдуме

Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21. Это решение должно быть утверждено исполкомом Российского футбольного союза (РФС) после анализа последствий расширения рабочей группой. В среду президент ЦСКА Евгений Гинер допустил, что расширение РПЛ возможно за счет приглашения состоятельных клубов из Белоруссии, Казахстана или Армении. Президент РФС Александр Дюков допустил возможность расширения РПЛ с сезона-2020/21, вместе с тем отметив, что приглашение зарубежных команд - это "лишь одна из многих идей".

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Возможное включение футбольных клубов из Белоруссии, Армении и Казахстана в число участников Российской премьер-лиги (РПЛ) пойдет на пользу всем. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Обсуждается возможность приглашения в чемпионат России клубов из дружеских Белоруссии, Армении, Казахстана, - сказал Дегтярев. - На мой взгляд, это пойдет на пользу всем. Пример есть совсем рядом - КХЛ (Континентальная хоккейная лига - прим. ТАСС), где играют команды из Казахстана и Белоруссии. К тому же болельщики говорят на русском языке".

Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За историю чемпионата России было четыре сезона, когда в турнире принимали участие не 16 команд: в 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, а в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.

Новый формат лимита на легионеров направлен на укрепление конкуренции

Также Дегтярев положительно высказался по поводу решения об изменении формата лимита на легионеров в чемпионате России с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. С лета 2015 года в чемпионате России действует лимит в формате "6+5" - одновременно участие в игре могут принимать не более шести футболистов из-за рубежа, а их количество в заявке не ограничено.

"Вопрос увеличения лимита на легионеров заранее обсуждался спортивным сообществом, была выработана позиция, - отметил председатель профильного комитета. - Решение направлено на укрепление здоровой конкуренции. Есть аргументы в пользу и против лимита. Лично склоняюсь в сторону сторонников отмены лимита - пусть наши игроки конкурируют, добиваются, доказывают свою состоятельность, превосходят противника на голову".