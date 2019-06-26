Футболист ЦСКА Влашич восстановится от травмы к старту чемпионата России

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 26 июня. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич восстановится от повреждения к началу чемпионата России по футболу. Об этом на пресс-конференции, посвященной старту Кубка Париматч Премьер, рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Влашич получил повреждение в матче сборной Хорватии на молодежном чемпионате Европы против англичан (3:3). 19 июня было объявлено, что ЦСКА выкупил права на Влашича у английского "Эвертона", игрок подписал контракт с московским клубом на пять лет.

"С Влашичем все нормально, он будет готов к началу чемпионата России. Сейчас мы ему предоставили отдых после молодежного чемпионата Европы", - сказал Гончаренко.

Ранее перелом лодыжки получил защитник армейцев Георгий Щенников. "Он выбыл из строя на 2,5-3 месяца", - отметил Гончаренко.

Чемпионат России стартует 12 июля. ЦСКА в первом туре 14 июля сыграет в Самаре с "Крыльями Советов".