Итальянка Андреоли одержала победу в стрельбе из классического лука на Европейских играх

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Итальянская спортсменка Татьяна Андреоли победила в стрельбе из классического лука на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В матче за золотую медаль она оказалась сильнее соотечественницы Лучиллы Боари. Российская лучница Анна Балсукова уступила в матче за третье место представительнице Нидерландов Габриэле Байардо.

В активе сборной Италии шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, на счету которой 25 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых наград.

Европейские игры завершатся 30 июня.