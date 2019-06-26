Итальянка Андреоли одержала победу в стрельбе из классического лука на Европейских играх

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Итальянская спортсменка Татьяна Андреоли победила в стрельбе из классического лука на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
В матче за золотую медаль она оказалась сильнее соотечественницы Лучиллы Боари. Российская лучница Анна Балсукова уступила в матче за третье место представительнице Нидерландов Габриэле Байардо.
В активе сборной Италии шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, на счету которой 25 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых наград.
Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|25
|15
|19
|59
|2
|Белоруссия
|15
|10
|19
|44
|3
|Грузия
|6
|5
|9
|20
|4
|Италия
|6
|5
|3
|14
|5
|Украина
|5
|10
|6
|21
|6
|Франция
|5
|0
|8
|13
|7
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|8
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|9
|Словения
|3
|0
|1
|4
|10
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|11
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|12
|Германия
|2
|0
|4
|6
|13
|Польша
|2
|0
|0
|2
|14
|Нидерланды
|1
|6
|3
|10
|15
|Болгария
|1
|5
|5
|11
|16
|Португалия
|1
|5
|4
|10
|17
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|18
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|18
|Греция
|1
|2
|3
|6
|20
|Испания
|1
|1
|4
|6
|21
|Венгрия
|1
|1
|3
|5
|21
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|23
|Армения
|1
|1
|1
|3
|23
|Косово
|1
|1
|1
|3
|25
|Турция
|1
|0
|2
|3
|26
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|26
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|28
|Азербайджан
|0
|4
|7
|11
|29
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|30
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|31
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|32
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|33
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|33
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|35
|Дания
|0
|0
|1
|1