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Европейские игры-2019

Итальянка Андреоли одержала победу в стрельбе из классического лука на Европейских играх

Россиянка Анна Балсукова уступила в матче за третье место
Татьяна Андреоли Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Татьяна Андреоли
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Итальянская спортсменка Татьяна Андреоли победила в стрельбе из классического лука на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В матче за золотую медаль она оказалась сильнее соотечественницы Лучиллы Боари. Российская лучница Анна Балсукова уступила в матче за третье место представительнице Нидерландов Габриэле Байардо.

В активе сборной Италии шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, на счету которой 25 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых наград.

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия25151959
2Белоруссия15101944
3Грузия65920
4Италия65314
5Украина510621
6Франция50813
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Словения3014
10Румыния2248
11Швейцария2204
12Германия2046
13Польша2002
14Нидерланды16310
15Болгария15511
16Португалия15410
17Чехия1247
18Великобритания1236
18Греция1236
20Испания1146
21Венгрия1135
21Сербия1124
23Армения1113
23Косово1113
25Турция1023
26Хорватия1012
26Швеция1012
28Азербайджан04711
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Босния и Герцеговина0101
33Словакия0101
35Дания0011
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