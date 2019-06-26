WADA завершит проверку базы московской лаборатории до конца 2019 года

ЛОЗАННА /Швейцария/, 26 июня. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершит проверку базы данных московской антидопинговой лаборатории до конца 2019 года. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в среду заявил президент WADA Крейг Риди.

В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год. В апреле организация также забрала 2,2 тыс. проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период.

"Все дела будут обработаны и переданы в антидопинговые организации к концу 2019 года", - заявил Риди.

Глава WADA ранее на сессии спрогнозировал открытие более ста допинговых дел в отношении российских спортсменов. При этом он отметил, что WADA оставляет за собой право оспорить решения международных федераций и антидопинговых агентств в Спортивном арбитражном суде (CAS) по конкретным делам, если будет не согласно с вынесенными ими вердиктами.

Предоставление доступа к базе данных московской лаборатории и пробам являлось ключевым условием восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года.