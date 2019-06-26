Кубок Париматч Премьер мог пройти в Сочи

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 26 июня. /ТАСС/. Организаторы Кубка Париматч Премьер рассматривали в качестве места проведения турнира Калининград и Сочи. Об этом на пресс-конференции рассказал креативный продюсер канала "Матч ТВ" Гавриил Гордеев.

Турнир пройдет в австрийском Пёллау с участием "Спартака", ЦСКА, "Краснодара" и "Ростова" с 26 июня по 4 июля.

"Самый важный аспект в плане выбора страны для проведения турнира - это логистика и инфраструктура, которая должна быть удобной. Не так много мест в мире, где можно провести на четыре клуба турнир в сжатые сроки, - сказал Гордеев. - Мы рассматривали разные варианты, обсуждали Испанию, Калининград, Сочи, но везде инфраструктура и логистика решают. Тем более это совпадает со сборами клубов, которые они проводят".