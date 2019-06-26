Новый капитан ФК "Спартак" будет выбран по итогам сбора в Австрии

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 26 июня. /ТАСС/. Московский "Спартак" выберет нового капитана по окончании сбора в Австрии. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Олег Кононов.

До этого капитаном красно-белых был полузащитник Денис Глушаков, с которым ранее в июне клуб расторг контракт.

"Выборы капитана будут происходить в конце сбора, кто будет сегодня капитаном (на матче Кубка Париматч Премьер с "Ростовом" - прим. ТАСС), вы увидите", - сказал Кононов.

Ранее в "Спартак" перешел аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, до этого выступавший за греческий АЕК. "Определенное время он получит, скоро вы его увидите. Он приехал во время нашей подготовки и еще недостаточно готов. Про него все уже написано, это игрок хорошего уровня, надеюсь, что он нам будет полезен", - отметил Кононов.

На просмотре в "Спартаке" находится полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Малкольм Баду. "Его функциональное состояние недостаточно, сегодня он играть не будет. Мы его подготовим, надеюсь, что последующие два матча он сыграет", - отметил Кононов.

Также красно-белые просматривают и итальянского вратаря из "Ромы" Андреа Романьоли, который в минувшем сезоне выступал в серии С. "Этот игрок будет в "Спартаке-2", а дальше мы посмотрим, в каком он состоянии и как он будет проявлять себя. Эта позиция [вратаря] востребована", - подчеркнул тренер.