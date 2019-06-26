WADA: сотня допинговых дел не повлияет на участие сборной России в Олимпиаде в Токио

В среду глава WADA Крейг Риди заявил, что по итогам проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории в отношении российских спортсменов может быть открыто более ста дел.

ЛОЗАННА /Швейцария/, 26 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сотня допинговых дел, которые могут быть открыты в результате проверки базы данных московской лаборатории, не должны повлиять на участие сборной России в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Как пояснил ТАСС генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли, санкции могут коснуться только конкретных спортсменов, чья вина в нарушении антидопинговых правил будет доказана.

"Теперь речь идет об индивидуальных делах, поэтому они могут повлиять только на конкретных спортсменов, которые все еще соревнуются, - сказал Ниггли, отвечая на вопрос об участии сборной России в токийской Олимпиаде. - Речи о соответствии антидопинговому кодексу [Российского антидопингового агентства] уже не идет, сейчас мы говорим об индивидуальных делах".

"Так что этот вопрос [участия сборной России в Олимпиаде] не является предметом обсуждения. Как я уже сказал, речь идет о конкретных спортсменах", - добавил он.

В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации. В апреле организация также забрала 2,2 тыс. проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период.

Предоставление доступа к базе данных московской лаборатории и пробам являлось ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года. По причине дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) за допинговые нарушения, спортсмены страны на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане выступали в статусе олимпийских атлетов из России.