Шкарин: сборная России по пляжному футболу ужасно сыграла против итальянцев на Евроиграх

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу показала ужасную игру в матче против команды Италии на Европейских играх в Минске. Об этом журналистам после игры заявил капитан национальной команды Антон Шкарин.

В среду сборная России уступила итальянцам со счетом 2:4. Днем ранее россияне в овертайме проиграли команде Испании. В последнем туре группового этапа российские футболисты сыграют со сборной Украины, игра пройдет в четверг.

"Сыграли сегодня ужасно. Мы изначально понимали, против кого будем играть, понимали, что итальянцы - топовый соперник, но с первых минут что-то пошло не так, начали пропускать какие-то контратаки. Если бы не Максим Чужков, наш вратарь, то в первые несколько минут Италия могла бы повести со счетом 3:0", - сказал Шкарин.

"Какое-то глобальное невезение - буквально месяц назад встречались с итальянцами, и все летело, а здесь чего-то не хватает. У нас большие проблемы с составом, очень переживаем из-за потери Алексея Макарова, у него серьезная травма. Готовились к плей-офф, но матч на вылет случился уже сегодня. На подобных турнирах не бывает слабых, все команды равны по уровню, видимо, мы сейчас находимся не в лучшей форме, либо нам фатально не везет", - добавил он.

Сборная России по пляжному футболу является победителем первых Европейских игр, которые прошли в 2015 году в Баку. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.