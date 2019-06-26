WADA уже открыло 45 дел в отношении российских спортсменов, не считая легкоатлетов

В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации. В апреле организация также забрала 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период. Полученные данные стали основанием для открытия допинговых дел. В среду глава WADA Крейг Риди заявил, что в конечном счете их должно быть более ста.

ЛОЗАННА /Швейцария/, 26 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже передало в международные федерации более 45 дел в отношении российских спортсменов, в числе которых нет легкоатлетов, поскольку изучением их дел занимается специальный орган Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС в среду заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

"В процесс вовлечено несколько различных видов спорта, он продолжается, - сказал Ниггли. - Каждый спорт получит пакет доказательств, и затем они должны проанализировать полученные данные и решить, достаточно ли им будет этого для продолжения работы или же потребуются дополнительные консультации".

"Но в целом - да, более ста дел будет передано в международные федерации. На сегодня мы передали немногим больше 45 дел, плюс легкоатлетическая Athletics Integrity Unit получила необходимые данные. Наша работа несколько отличается, поэтому не знаю, сколько дел они откроют", - добавил он.

Предоставление доступа к базе данных московской лаборатории и пробам являлось ключевым условием восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года.

18 июня WADA передало большую часть данных допинг-проб московской лаборатории независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному IAAF. Пакет данных содержит 110 тыс. файлов, а также включает все исходные необработанные данные, полученные в результате анализа проб. Проверка этих данных является условием восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).