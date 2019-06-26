Гайс стал победителем Европейских игр в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Немец Оливер Гайс завоевал золотую медаль Европейских игр в Минске в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м. 28-летний спортсмен поразил 33 мишени.

Серебряная медаль у француза Жана Кикампуа (32), третье место занял еще один француз Клеман Бессаге (26). Россиянин Александр Алифиренко стал четвертым, поразив 21 мишень.

Гайс является серебряным призером чемпионата мира, также на его счету золотая медаль чемпионата Европы.

В активе сборной Германии три золотые и четыре бронзовые медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, на счету которой 25 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых наград.

Европейские игры завершатся 30 июня.