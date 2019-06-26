{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Гайс стал победителем Европейских игр в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета

Россиянин Александр Алифиренко стал четвертым

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Немец Оливер Гайс завоевал золотую медаль Европейских игр в Минске в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м. 28-летний спортсмен поразил 33 мишени.

Серебряная медаль у француза Жана Кикампуа (32), третье место занял еще один француз Клеман Бессаге (26). Россиянин Александр Алифиренко стал четвертым, поразив 21 мишень.

Гайс является серебряным призером чемпионата мира, также на его счету золотая медаль чемпионата Европы.

В активе сборной Германии три золотые и четыре бронзовые медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, на счету которой 25 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых наград.

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия25151959
2Белоруссия15101944
3Грузия65920
4Италия65314
5Украина510621
6Франция51915
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Германия3047
10Словения3014
11Румыния2248
12Швейцария2204
13Польша2002
14Нидерланды16310
15Болгария15511
16Португалия15410
17Чехия1247
18Великобритания1236
18Греция1236
20Испания1146
21Венгрия1135
21Сербия1124
23Армения1113
23Косово1113
25Турция1023
26Хорватия1012
26Швеция1012
28Азербайджан04711
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Босния и Герцеговина0101
33Словакия0101
35Дания0011
35Люксембург0011
Теги
Европейские игры-2019
Европейские игры-2019
Лихачев: проигрыш итальянцам на Евроиграх стал ударом для сборной РФ по пляжному футболу
Россияне уступили со счетом 2:4
Читать полностью