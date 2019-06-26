Хоккеист Щербак подписал контракт с "Авангардом"

ТАСС, 26 июня. Российский нападающий Никита Щербак стал игроком омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 23-летним спортсменом рассчитан на три года.

Щербак был выбран клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреалем" под 26-м номером на драфте 2014 года. В декабре 2018 года хоккеист перешел в "Лос-Анджелес", так как был выставлен "Монреалем" на драфт отказов. Всего в НХЛ россиянин провел 37 игр, в которых набрал восемь очков (6 голов + 2 результативные передачи).

В прошедшем сезоне "Авангард" в финале Кубка Гагарина уступил ЦСКА (счет в серии - 0-4).