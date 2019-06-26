Лихачев: проигрыш итальянцам на Евроиграх стал ударом для сборной РФ по пляжному футболу

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Поражение в матче группового этапа Европейских игр от итальянской команды стало для сборной России по пляжному футболу тяжелым ударом. Об этом журналистам после игры заявил главный тренер национальной команды Михаил Лихачев.

В среду сборная России уступила итальянцам со счетом 2:4. Днем ранее россияне в овертайме проиграли команде Испании. В последнем туре группового этапа российские футболисты сыграют со сборной Украины, игра пройдет в четверг.

"Второй гол стал, наверное, ключевым моментом матча. Мы перехватили инициативу во втором периоде, повели со счетом 2:1, имели игровое преимущество, и вдруг такая грубая ошибка нашего футболиста, такое бывает в пляжном футболе, ничего страшного не было, но потом чаша весов склонилась в пользу итальянской сборной, к сожалению, мы потеряли шансы на продолжение борьбы за медали. Для нас это очень тяжелый удар, но надо это пережить, жизнь продолжается, впереди много важных турниров. Здесь нас постигла неудача, но мы будем готовиться к следующим играм и постараемся там показать более качественный футбол и более высокий результат", - сказал Лихачев.

В игре из-за травмы не смог принять участие один из лидеров сборной России Алексей Макаров. "Травма Макарова, системообразующего игрока, стала для нас катастрофой, ничто не предвещало такого еще за 30 минут до матча, и это стало очень неприятным форс-мажором. Хочется пожелать Алексею здоровья", - отметил тренер.

"Мы могли выигрывать и вчера, и сегодня, но что-то у нас на этом турнире не заладилось. Не хочется делать выводы по горячим следам, выводы сделаем в спокойной обстановке", - заключил Лихачев.

Сборная России по пляжному футболу является победителем первых Европейских игр, которые прошли в 2015 году в Баку. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.